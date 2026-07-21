مقتل خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة واعتقال سبعة آخرين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قتل خمسة فلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، فيما اعتقلت قواته سبعة آخرين، خلال مداهمات في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف فجراً شقة سكنية في شارع الثلاثيني جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل عائلة مكونة من أم وطفل وثلاث بنات.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، خمسة فلسطينيين من قرية مادما جنوب نابلس بعد أن اقتحمت القرية، وداهمت منازل فيها وفتشتها، كما اقتحمت بلدة سالم شرق المدينة وفتشت منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي جنين، اعتقل جنود الاحتلال شابين أحدهما في شارع نابلس والآخر في قرية برقين، فيما احتجزت أربعة آخرين في قرية فقوعة لعدة ساعات قبل أن تطلق سراحهم، واقتحمت القوات بلدة قباطية جنوب جنين، وداهمت عدداً من منازل الفلسطينيين وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي رام الله، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرى المغير ودير أبو مشعل وجمالا، وداهمت عشرات المنازل في القرى الثلاث بعد إغلاقها، وأجرت تحقيقاً ميدانياً مع عشرات المواطنين بعد احتجازهم لساعات، ووضعت ملصقات تهديد بتكثيف حملاتها وإجراءاتها العسكرية تجاه أهاليها.

كما اقتحمت بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين، واقتادتهم إلى أحد المنازل في البلدة، حيث احتجزتهم لساعات وأخضعتهم لتحقيق ميداني، واعتدت على عدد منهم بالضرب.

إلى ذلك اقتحم مستوطنون فجر اليوم، منطقة “الخنيدق” في بلدة بيت عنان، شمال غرب القدس المحتلة و أضرموا النيران في أراضٍ زراعية، كما رشقوا مركبات فلسطينيين بالحجارة.

وتشهد المناطق الواقعة شمال غرب القدس، وخاصة محيط بيت عنان وبيت دقو وبيت إكسا، اعتداءات متكررة من المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ورعاة الأغنام، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.