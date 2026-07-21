وزارة التربية تطلق «الثلاثاء العلمي» لتعزيز الوعي الصحي في المدارس

دمشق-سانا

أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، مبادرة «الثلاثاء العلمي» للعام الدراسي 2026-2027، بهدف تعزيز الوعي الصحي والوقائي لدى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وترسيخ دور المستوصف المدرسي الشريك الفاعل في دعم الصحة والسلامة داخل المدارس.

وأوضحت مديرة إدارة الصحة المدرسية الدكتورة ميسون دشاش في تصريح لـ سانا، أن المبادرة تنفذ أسبوعياً كل يوم ثلاثاء عبر لقاءات توعوية يقدمها الكادر الطبي بأساليب علمية تفاعلية، تتناول السلوكيات الصحية السليمة، والوقاية من المخاطر الموسمية، والإسعافات الأولية، وآليات التعامل مع الحالات الطارئة البسيطة، وتستهدف الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والكوادر التعليمية والإدارية.

ولفتت دشاش إلى أن فعاليات المبادرة تتواصل خلال الفصل الصيفي من خلال تقديم موضوعات توعوية حول الأمراض المعدية، والسلامة أثناء السباحة، والوقاية من ضربة الشمس والإجهاد الحراري، في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز الصحة المدرسية، وترسيخ السلوكيات الصحية، وبناء بيئة تعليمية آمنة وداعمة على مدار العام.

اعتماد آليات لقياس أثر المبادرة

وشهدت انطلاقة المبادرة تنفيذ برنامج توعوي تضمن عروضاً علمية وأنشطة تفاعلية ومسابقات، إضافة إلى توزيع نشرات إرشادية، حيث أكد رؤساء دوائر الصحة المدرسية في المحافظات تسجيل تفاعل إيجابي من الطلاب وأولياء الأمور، مع اعتماد آليات لقياس أثر المبادرة والعمل على تطويرها بشكل مستمر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم السورية إطلاق مبادرة “الثلاثاء العلمي”، بهدف تعزيز الصحة العامة في المدارس، ونشر ‏الوعي الصحي بين الطلاب وأولياء الأمور، من خلال تنفيذ برامج التوعية ‏الصحية في مراكز الصحة المدرسية في يوم الثلاثاء من كل أسبوع.‏

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية قد أعلنت في منتصف تموز الحالي الاستعداد لإطلاق مبادرة “الثلاثاء العلمي”، بهدف تعزيز الصحة العامة في المدارس، من خلال تنفيذ برامج توعوية صحية في مراكز الصحة المدرسية.