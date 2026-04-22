أردوغان وروته يبحثان استعدادات قمة الناتو والملفات الإقليمية والدولية

أنقرة -سانا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، مارك روته، خلال لقائهما في أنقرة اليوم الأربعاء، التحضيرات الجارية لقمة قادة الحلف، والقضايا المدرجة على أجندة الأعمال، إضافة إلى مستجدات إقليمية ودولية.

ووفق بيان صدر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، نقلته وكالة “الأناضول”، شدد أردوغان على “أهمية أن تسفر القمة المرتقبة في أنقرة عن قرارات تعزز التضامن بين الحلفاء، وترفع جاهزية الناتو في مواجهة الأزمات”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تواصل تطوير صناعاتها الدفاعية بشكل متسارع، وتسعى إلى توسيع التعاون مع الدول الحليفة في هذا المجال، وأكد أن الحفاظ على الروابط عبر الأطلسي أمر أساسي، داعياً الجناح الأوروبي في الحلف إلى تحمل مسؤوليات أكبر.

وجدد أردوغان موقف تركيا الداعم للسلام والدبلوماسية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، كما بين أن “أنقرة تعمل على الدفع نحو إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وإحياء مسار المفاوضات بين الجانبين”.

وشدد أردوغان على أن حالة عدم الاستقرار في المنطقة تؤكد مجدداً أهمية التعاون والتضامن داخل الناتو، محذراً من أن استبعاد الحلفاء الأوروبيين غير المنضوين في الاتحاد الأوروبي من مبادراته الدفاعية لن يخدم الأهداف المشتركة.

وكان روته أكد في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن حلف الناتو سيقوم بما يلزم للدفاع عن تركيا الدولة العضو التي استُهدفت بـ 4 صواريخ إيرانية خلال الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تستضيف تركيا قمة قادة الناتو في العاصمة أنقرة يومي الـ 7 والـ 8 من تموز المقبل.