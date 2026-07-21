عودة 314 عائلة من مخيمات الشمال إلى مناطقها الأصلية ‏

إدلب-سانا ‏

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عادت اليوم الثلاثاء، 314 عائلة من مخيمات الشمال إلى مناطقها ‏الأصلية، برعاية محافظة ‏إدلب وإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتنسيق مع ‏منظمتي مزن والهلال الأحمر ‏السوري والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وذلك في إطار خطة دعم العودة الطوعية ‏للنازحين، وتعزيز استقرارهم في مناطقهم التي هجروا منها خلال سنوات ‏الثورة.‏

وضمت قافلة العودة 1564 شخصاً، من 103 مخيمات منتشرة في مناطق الدانا، وأطمة، ‏وقاح، ‏ودير حسان، وكللي، وسرمدا، وحارم، وسط ترتيبات تنظيمية ولوجستية تشرف عليها ‏الجهات ‏المعنية لضمان سير عملية العودة بسلاسة.‏



وتتجه العائلات إلى مناطقها الأصلية بريف إدلب الجنوبي، في كل من حاس، ومعرتحرمة، ‌‏وكفرنبل، وكفرسجنة، والهبيط، وخان شيخون، وترملا، وبسقلا، وكفرومة، إضافةً إلى عائلتين ‌‏متجهتين إلى محافظة حماة.‏

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وأكدت مديرة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام الرشيد في تصريح لـ سانا، أن ‌‏القافلة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي إلى قراهم وبلداتهم في ريف ‌‏إدلب الجنوبي، مع استمرار تسيير هذه القوافل خلال الأيام المقبلة، مبينة أن القافلة هي العاشرة ‌‏ضمن قوافل العودة الطوعية، وأن هناك ما يقارب 1300 عائلة لا تزال على قائمة الانتظار، ‌‏ومشيرة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير متطلبات النقل والإقامة لاستكمال نقل بقية ‌‏العائلات تباعاً.‏

وفي تصريح مماثل، أشار جمعة اليوسف أحد النازحين من قرية كفرومة، إلى أنهم انتظروا العودة ‌‏إلى ديارهم بعد نزوح دام 14 عاماً، وأن بعدهم عن قراهم زاد من معاناتهم خلال سنوات التهجير ‌‏القسري، معرباً عن أمله باستقرار الأوضاع وإعادة إعمار ما تهدم، مؤكداً عزم العائدين على ‌‏إعادة إعمار مناطقهم لتعود أفضل من قبل، رغم الوضع المأساوي الحالي من خراب وتدمير ‌‏للبيوت والبنية التحتية في قراهم جراء قصف النظام البائد.‏



‏بدوره، ذكر ياسر رجب من قرية كفر سجنة أن مأساة نزوحهم بدأت منذ عام 2019، وتحملت ‌‏العائلات كل أشكال المعاناة والقهر خلال سنوات النزوح في المخيمات، لافتاً إلى أن العودة ‏اليوم ‏تمثل بداية جديدة رغم صعوبات إعادة تأهيل المنازل، وتأمين مأوى للسكن، موجهاً الشكر ‌‏للجهات المعنية كافة على هذه المبادرة التي أعادت لهم الحياة، وأعطتهم الفرصة لإعادة إعمار ‌‏بلداتهم بدعم المعنيين.‏

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وكانت انطلقت يوم الخميس الماضي قافلة مماثلة تضم 77 عائلة بواقع 349 فرداً من ‏مخيمات ‏الشمال إلى بلدات حاس وكفرنبل وكفر رومة بريف إدلب الجنوبي، وذلك ضمن سلسلة ‏قوافل ‏العودة الطوعية التي تنظمها محافظة إدلب بالتعاون مع الشركاء الإنسانيين، بهدف إعادة ‌‏المهجرين إلى مناطقهم وإعادة الحياة فيها.‏