البيان الختامي لقمة الناتو: تأكيد الالتزام بالدفاع الجماعي ومواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا

أنقرة-سانا

أكد قادة دول وحكومات حلف شمال الأطلسي “الناتو”، في البيان الختامي لقمتهم التي اختتمت أعمالها اليوم الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة، التزامهم الكامل بمبدأ الدفاع الجماعي، مجددين التأكيد على أن أي اعتداء على أحد أعضاء الحلف يعد اعتداءً على جميع أعضائه.

ونقلت وكالة فرانس برس عن البيان قوله: إن وحدة الحلف وتضامنه وقوته الجماعية تمثل الأساس للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيراً إلى استمرار العمل على تعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة ما وصفه بـ”التهديد طويل الأمد” الذي تمثله روسيا، إضافةً إلى مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية الأخرى.

ولفت البيان إلى أن الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف وكندا رفعت إنفاقها الدفاعي خلال عام 2025 بأكثر من 139 مليار دولار، معلناً إبرام مشتريات دفاعية جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، إلى جانب توسيع القدرات التصنيعية العسكرية، وتعزيز التعاون مع قطاع الصناعات الدفاعية لتسريع وتيرة الابتكار، والعمل على إزالة القيود أمام التجارة الدفاعية بين الدول الأعضاء.

وأكد قادة الحلف مواصلة الاستثمار في تطوير القدرات العسكرية، بما في ذلك أنظمة الضربات الدقيقة بعيدة المدى، والدفاع الجوي والصاروخي، والمنظومات غير المأهولة، والتقنيات الحديثة، والقدرات الاستخباراتية، فضلاً عن تطوير بنية رقمية عسكرية مشتركة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي الملف الأوكراني، جدّد البيان تأكيد دعم الحلف لكييف، معتبراً أن أوكرانيا تسهم في الأمن عبر الأطلسي، وأعلن التزام الدول الأعضاء بتقديم مساعدات عسكرية وبرامج تدريب بقيمة 70 مليار يورو خلال عام 2026، مع السعي للحفاظ على مستوى مماثل من الدعم في عام 2027، مرحباً بقرار الاتحاد الأوروبي توفير تمويل متعدد السنوات لأوكرانيا.

وفيما يتعلق بإيران، شدّد البيان على موقف الحلف الرافض لامتلاك طهران أسلحة نووية، داعياً إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأشار البيان إلى أن الحلف سيواصل التكيف مع المتغيرات الأمنية الدولية، ومواجهة التهديدات الهجينة والتحديات الاستراتيجية، بما ينسجم مع أولوياته الدفاعية خلال المرحلة المقبلة.

وكانت الجلسة الرئيسية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بدأت في المجمع الرئاسي في أنقرة في وقت سابق اليوم الأربعاء، حيث استضافت تركيا، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004، في ظل تحديات أمنية ودولية متصاعدة تتصدر جدول أعمال الحلف.