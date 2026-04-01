إصابة ناقلة تجارية بمقذوف مجهول قبالة سواحل الدوحة

الدوحة-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) عن إصابة ناقلة تجارية بمقذوف مجهول أثناء عبورها قبالة سواحل العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت الهيئة، في بلاغ نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أنها تلقت تقارير تفيد بإصابة ناقلة بمقذوف مجهول المصدر على بعد نحو 17 ميلاً بحرياً شمال مدينة الدوحة، مشيرة إلى أن الاستهداف طال الجانب الأيسر من الناقلة وأسفر عن أضرار في هيكلها.

وأكد البيان عدم وقوع أي إصابات بشرية بين أفراد طاقم الناقلة، كما لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي سلبي جراء هذا الاستهداف.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت في الثاني عشر من الشهر الجاري، أن سفينة حاويات تعرضت لهجوم بـ”مقذوف مجهول” قبالة سواحل الإمارات، ما تسبب في اندلاع حريق صغير على متنها.