ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 4297 قتيلاً

بيروت-سانا

ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 4297 قتيلاً.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة قولها في بيان اليوم الأربعاء: “إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية منذ الـ 2 من آذار حتى الأول من تموز الحالي بلغت 4297 قتيلاً و12196 جريحاً”.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان، ألقت مسيّرة معادية 3 قنابل صوتية على بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل، كما ألقت مسيّرة معادية أخرى قنبلة صوتية على بلدة النبطية الفوقا.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار المعلن عنه منذ الـ 17 من نيسان الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ‌‏ما يسفر عن قتلى وجرحى.

ووقّع لبنان وإسرائيل، الجمعة الماضية، في العاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقاً إطارياً بين الجانبين، بعد مفاوضات استمرت أياماً في واشنطن.