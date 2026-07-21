أهلي حلب يحسم سلسلة حمص الفداء ويبلغ نهائي دوري السلة

حمص-سانا

تأهل أهلي حلب إلى نهائي الدوري السوري للرجال بكرة السلة لموسم 2025-2026، بعد فوزه على مضيفه حمص الفداء بنتيجة 78ـ74، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في صالة غزوان أبو زيد بحمص، ضمن منافسات الدور نصف النهائي «فاينال 4».‏

وحسم أهلي حلب سلسلة المواجهات بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لحمص الفداء، ليضرب موعداً في النهائي مع فريق الوحدة، ‏الذي تأهل على حساب النواعير.‏

وأنهى حمص الفداء النصف الأول من المباراة متقدماً بفارق خمس نقاط بنتيجة 42-37، قبل أن يقلب أهلي حلب النتيجة في الربعين ‏الثالث والرابع، مستفيداً من صلابته الدفاعية ودقته في إنهاء الهجمات من تحت السلة، إلى جانب تألق لاعبيه المحترفين.‏

ويتجدد نهائي الدوري بين أهلي حلب والوحدة للموسم الثاني على التوالي، بعدما توج الوحدة بلقب الموسم الماضي.‏