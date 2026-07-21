أهلي حلب يحسم سلسلة حمص الفداء ويبلغ نهائي دوري السلة

حمص-سانا
تأهل أهلي حلب إلى نهائي الدوري السوري للرجال بكرة السلة لموسم 2025-2026، بعد فوزه على مضيفه حمص الفداء بنتيجة 78ـ74، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في صالة غزوان أبو زيد بحمص، ضمن منافسات الدور نصف النهائي «فاينال 4».
وحسم أهلي حلب سلسلة المواجهات بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لحمص الفداء، ليضرب موعداً في النهائي مع فريق الوحدة، الذي تأهل على حساب النواعير.
وأنهى حمص الفداء النصف الأول من المباراة متقدماً بفارق خمس نقاط بنتيجة 42-37، قبل أن يقلب أهلي حلب النتيجة في الربعين الثالث والرابع، مستفيداً من صلابته الدفاعية ودقته في إنهاء الهجمات من تحت السلة، إلى جانب تألق لاعبيه المحترفين.
ويتجدد نهائي الدوري بين أهلي حلب والوحدة للموسم الثاني على التوالي، بعدما توج الوحدة بلقب الموسم الماضي.