رئيس الوزراء البريطاني الجديد يبحث مع ترامب التطورات الإقليمية وأمن الملاحة في الشرق الأوسط

لندن-سانا

بحث رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التركيز على ملف أمن الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت “رويترز” عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله في بيان عقب الاتصال: “إن بيرنام شدد خلال الاتصال على التزام بلاده بأمن حلفائها”، مشيراً إلى أن ضمان أمن المملكة المتحدة يأتي في مقدمة أولويات حكومته الجديدة.

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد أكد التزام حكومته بالعمل على دعم استقرار حركة الملاحة والتجارة عبر المعابر المائية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، بما يضمن حماية سلاسل التوريد العالمية واستقرار الأسواق.

من جانبه، استعرض الرئيس الأمريكي خلال الاتصال أحدث المستجدات المتعلقة بالوضع السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، وسط تأكيد الجانبين على استمرار التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا الاتصال الهاتفي بعيد استلام بيرنام مهامه رسمياً كرئيس للوزراء في المملكة المتحدة، وفي ظل توترات واستحقاقات جيو-سياسية متزايدة تشهدها حركة التجارة البحرية والطاقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يسعى الجانبان البريطاني والأمريكي إلى تعزيز آليات التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنيّة والاقتصادية الناجمة عنها.