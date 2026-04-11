حصار الاحتلال يتسبب بتوقف مولد رئيسي في مجمع ناصر الطبي

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أحد المولدات الرئيسية في مجمع ناصر الطبي، أحد أكبر المرافق الصحية في قطاع غزة، توقف عن العمل نتيجة عدم توفر زيوت التشغيل، في ظل استمرار القيود المفروضة على إدخال المستلزمات الأساسية.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن الوزارة قولها في بيان لها، اليوم السبت: إن الطواقم الفنية اضطرت إلى الاعتماد على مولدات أقل قدرة لتزويد الأقسام الحيوية بالكهرباء، ضمن ساعات تشغيل محدودة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى.

وأكدت أن هذه الإجراءات البديلة لا تمثل حلاً جذرياً للأزمة، بل تزيد من تعقيد الوضع الصحي، وتفاقم الصعوبات التي تواجه الطواقم الطبية في تقديم الرعاية اللازمة.

وحذرت الوزارة من أن استمرار منع إدخال زيوت التشغيل وقطع الغيار يهدد بتوقف مزيد من المولدات الحيوية، ما قد ينعكس بشكل مباشر على قدرة المستشفيات على الاستجابة للحالات الحرجة.

ويأتي ذلك في ظل أزمة متفاقمة يشهدها القطاع الصحي في غزة، نتيجة النقص الحاد في الوقود والمستلزمات الطبية، ما يضع المنظومة الصحية أمام تحديات كبيرة في استمرار تقديم خدماتها الأساسية.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود حذرت من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لم ينه الأزمة الإنسانية المتفاقمة، مؤكدةً أن الأهالي لا يزالون يواجهون ظروفاً معيشية قاسية، ونقصاً حاداً في الاحتياجات الأساسية والصحية بعد مرور أشهر على بدء الهدنة.