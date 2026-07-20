‏فيضانات مفاجئة شرق أفغانستان تخلف عشرات الضحايا وأكثر من مئة مفقود

كابول-سانا

لقي عشرون شخصاً على الأقل حتفهم، وأصيب نحو ثمانين آخرين، فيما لا يزال أكثر من مئة في عداد المفقودين جراء فيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة اجتاحت شرق أفغانستان اليوم الإثنين.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان يوسف حماد قوله في منشور عبر منصة “إكس”: “إن الفيضانات تسببت بخسائر بشرية وفادحة في الأرواح والممتلكات بولاية نورستان شرقي البلاد”.

وأشار حماد إلى أن فرق الإدارة الإقليمية للكوارث وصلت إلى المناطق المتضررة، وباشرت عمليات البحث والإنقاذ، وانتشال جثامين الضحايا، وإسعاف المصابين.

ولفت إلى أنه سيجري الإعلان عن الحصيلة النهائية للخسائر البشرية والمادية فور انتهاء عمليات التقييم والتحقيق الجارية في الموقع.

وتشهد أفغانستان وجارتها باكستان في شهري تموز وآب من كل عام منخفضات جوية حادة تؤدي إلى هطول أمطار موسمية غزيرة، ويرى خبراء مناخ أن ظاهرة الاحتباس الحراري قد تحول الأمطار الاعتيادية إلى كوارث طبيعية مدمرة.