البريطانية هارييت دارت تحرز لقب بطولة غوانغتشو المفتوحة للتنس

بكين-سانا



أحرزت البريطانية هارييت دارت، اليوم الأحد، لقب بطولة غوانغتشو المفتوحة للتنس، بعد فوزها على النمساوية ليلي تاغر بمجموعتين مقابل مجموعة، بواقع 4-6 و6-3 و6-4.

وذكرت وكالة رويترز، أن تاغر بدأت المباراة بقوة، وكسرت إرسال دارت في الشوط الافتتاحي، قبل أن تحسم المجموعة الأولى بنتيجة 6-4، وفي المجموعة الثانية، استعادت دارت توازنها واستغلت الفرص المتاحة لتفوز بها 6-3، وتفرض مجموعة فاصلة تبادلت فيها اللاعبتان كسر الإرسال خمس مرات متتالية، قبل أن تتمكن دارت من حسم المباراة واللقب.



يُشار إلى أن دارت البالغة من العمر 30 عاماً، والمصنفة الخامسة في بريطانيا والـ115 عالمياً، حققت بهذا الفوز أول ألقابها الفردية في بطولات رابطة محترفات التنس.