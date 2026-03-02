الناتو يعدل انتشار قواته لمواجهة التهديدات الناجمة عن الحرب مع إيران

بروكسل-سانا

أعلن المتحدث باسم القيادة العليا لحلف شمال الأطلسي”الناتو” في أوروبا الكولونيل مارتن أودونيل، أن الحلف يتابع التطورات في إيران، ومنطقة الشرق الأوسط عن كثب، وسيواصل تعديل وضع قواته لضمان أمن الدول الأعضاء، وللدفاع عنها ضد التهديدات المحتملة.

وقال المتحدث في بيان مساء أمس الأحد: إن القائد الأعلى لقوات الحلف الجنرال الأمريكي أليكسوس جرينكويتش”، يواصل التواصل الفعال والمنتظم مع القادة العسكريين على جانبي الأطلسي، ومع الأمين العام للحلف لمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة”.

وأضاف: “إن جرينكويتش سيواصل تعديل وضع قوات الحلف لضمان أمن الدول الأعضاء، وللدفاع عنها ضد التهديدات المحتملة، مثل الصواريخ الباليستية أو الطائرات المسيرة، التي قد تنطلق من هذه المنطقة أو غيرها”.

وتأتي هذه التصريحات فيما تتصاعد حدة الضربات المتبادلة بين إسرائيل، والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، وتتوسع رقعة الاعتداءات الإيرانية لتشمل دول الخليج العربي، والأردن، إضافة إلى ما أعلن عنه اليوم الإثنين من استهداف إيراني لقاعدة بريطانية في قبرص، وهو ما يشكل تهديداً لأوروبا، وحلف الناتو.