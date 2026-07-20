‏الجزائر وإسبانيا تبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن الغذائي والطاقة

الجزائر-سانا

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والتوتر المتزايد في منطقة الخليج العربي وتداعياته على الأمن الغذائي والطاقة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية “واج” عن تبون قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سانشيز في العاصمة الجزائر اليوم الإثنين: “إن المحادثات شكلت فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة إقليمياً ودولياً، ولا سيما تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والتوتر في الخليج العربي، بتداعياته على الأمن الغذائي والطاقوي العالمي”.

وأكد تبون موقف الجزائر الثابت بأن الحلول للأزمات لا تكون إلا سياسية وسلمية وفقاً لقواعد القانون الدولي، داعياً إلى استئناف المفاوضات وتغليب لغة الحوار، ومشدداً في الوقت ذاته على أن أي حل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المصالح الحيوية للدول العربية.

وأشار الرئيس الجزائري إلى اتفاق الجانبين على مواصلة الحوار والتشاور، ودعم الجهود الأممية ومتعددة الأطراف لتغليب الحلول السلمية في تسوية النزاعات.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أعرب تبون عن ترحيب بلاده وارتياحها للموقف المشرف للحكومة الإسبانية تجاه هذه القضية العادلة.

وتأتي هذه المباحثات في إطار العلاقات المتميزة والتشاور المستمر بين الجزائر وإسبانيا، ولا سيما بعد استعادة العلاقات بين البلدين زخمها واستئناف الشراكة الاستراتيجية والتجارية، وفي مقدمتها ملف التعاون في مجال الطاقة، حيث تُعد الجزائر أحد أبرز مورّدي الغاز الطبيعي لإسبانيا والدول الأوروبية عبر خطوط الأنابيب والغاز المسال.