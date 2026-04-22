القوات الصومالية تقضي على 33 من عناصر حركة الشباب المسلحة

مقديشو-سانا

أعلنت أجهزة الأمن والمخابرات الصومالية، أمس الثلاثاء، القضاء على أكثر من 33 عنصراً من حركة الشباب المسلحة في عمليات أمنية نُفذت بالتعاون مع شركاء دوليين في منطقة غولاني بإقليم شبيلي الوسطى.

ونقلت وكالة “صونا” للأنباء عن الأجهزة قولها في بيان : “إن العملية الأولى استهدفت موقعاً كانت تتحصن فيه قيادات وعناصر من حركة الشباب، و أسفرت عن مقتل 15 منهم وتدمير الموقع الذي كانوا يستخدمونه للتخطيط لهجمات، فيما استهدفت عمليات أمنية أخرى متتالية مجموعات من الحركة كانت متحصنة في المنطقة نفسها، وأسفرت عن مقتل أكثر من 18 عنصراً إضافياً، إلى جانب تدمير سيارة كانت تُستخدم في التنقل ونقل العناصر.

وأشار البيان إلى أن هذه العمليات جاءت بعد معلومات استخباراتية أفادت بتجمع نحو 90 عنصراً في المنطقة بهدف تنفيذ هجمات، مؤكداً أن الضربات أسهمت في إفشال تلك المخططات وتعزيز الأمن والاستقرار.

وكان الجيش الصومالي نفذ بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال “أوصوم”، عملية عسكرية مشتركة في الـ 15 من كانون الثاني الماضي استهدفت مسلحي الحركة في محيط قاعدة بولونغاد بمحافظة شبيلي السفلى، وأسفرت عن مقتل 30 مسلحاً.