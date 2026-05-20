التعاون الإسلامي: إسرائيل لا تملك أي سيادة على القدس عاصمة ‏فلسطين

جدّة-سانا‏

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ واستنكارها ‏الشديد حول ما تردد من أنباء بشأن إقدام ما تسمى “أرض الصومال” على ‏فتح سفارة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، في تحدٍ ‏صارخ لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك جسيم لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ‏وقراراتها ذات الصلة‎.‎

وفي بيان نشر اليوم الأربعاء، على موقع المنظمة اعتبرت الأمانة العامة أن ‌‏”هذه الخطوة غير القانونية تأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية اليائسة ‏وغير المشروعة لانتزاع اعترافات باطلة من كيانات غير شرعية وغير ‏معترف بها دولياً، من بينها ما يسمى إقليم “أرض الصومال” بهدف ترسيخ ‏السيادة غير الشرعية والمزعومة على مدينة القدس المحتلة، وفي انتهاك ‏صارخ لمبادئ القانون الدولي”.‎

وأكدت الأمانة العامة أن “إسرائيل، قوة الاحتلال، لا تملك أي سيادة على ‏القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، وأن أي إجراءات تهدف إلى تغيير ‏وضعها السياسي أو الديمغرافي أو الجغرافي تعتبر باطلة ولاغية بموجب ‏القانون الدولي‎”.

وجددت الأمانة التأكيد على “تضامنها الكامل والمطلق مع دولة الصومال، ‏ودعمها الثابت لسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية” داعية ‌‏”كل دول العالم إلى إدانة ومواجهة هذه الخطوة غير القانونية ورفض أي ‏محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية على كيان انفصالي غير معترف به، ‏وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية”.‎

يشار إلى أن إسرائيل أعلنت في الـ 26 من كانون الأول الماضي اعترافاً ‏متبادلاً مع ما يسمى إقليم “أرض الصومال”؛ لتصبح الوحيدة التي تُقدم على ‏هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من طرف واحد عام 1991، وقوبل هذا ‏الإعلان برفض واسع من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، لتعود ‏إسرائيل وتعلن في الـ 15 من الشهر الجاري عن تعيين سفير لها في الإقليم‎.‎