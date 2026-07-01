إيطاليا: إزالة الألغام من مضيق هرمز تتطلب التزماً لمدة شهرين

روما-سانا

أعلن قائد قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإيطالية، جوفاني ماريا يانوتشي أن عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تتطلب شهرين نظراً لتطورها وخطورتها ما يتطلب قدرات وخبرات لا تتوفر لدى عدد من الدول.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن يانوتشي، خلال جلسة استماع اليوم الأربعاء أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بمجلسي الشيوخ والنواب، قوله: إن “التقديرات تفيد بوجود عشرات الألغام في مضيق هرمز، الأمر الذي سيتطلب التزاماً لمدة شهرين تقريباً”، مؤكداً أن هذه العملية تحتاج قدرات وخبرات غير متوفرة لكل الدول.

وأشار يانوتشي إلى احتمال تشكيل بعثة متعددة الجنسيات لإزالة الألغام من هرمز تهدف إلى السماح بمشاركة جهات فاعلة غير أوروبية وإقليمية أيضاً.

وأعاد الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لفتح مضيق هرمز الأمل بتخفيف أزمة الطاقة العالمية، لكن استئناف حركة الملاحة يواجه تحديات كبيرة أبرزها مخاطر الألغام البحرية التي قد تُطيل فترة تعطّل الشحن في المضيق الحيوي.

وسبق أن كشفت وثائق سرية مسربة أن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي اقترحت أن تتولى مهمة “أسبيدس” البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي دوراً رئيسياً في إزالة الألغام من مضيق هرمز، وذلك في مساهمة أوروبية ضمن المبادرة التي تقودها فرنسا وبريطانيا.

يشار إلى أنه كان يمر عبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل نفط يومياً، وتسبب إغلاقه مع بداية الحرب في الـ 28 من شباط الماضي، بزيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار الخام، ما أثار مخاوف من تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.