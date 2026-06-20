سبعة قتلى بانفجارين شمال غرب باكستان‎

إسلام أباد-سانا
أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، مقتل سبعة أشخاص وإصابة آخرين، جراء انفجارين وقعا في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.
ونقلت وكالة فرانس برس عن قائد شرطة منطقة بانو في إقليم خيبر بختونخوا ياسر أفريدي قوله: إن عبوة ناسفة يدوية الصنع ويتم التحكم بها عن بُعد استهدفت شاحنة صغيرة خاصة تقل ركاباً، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.
وأوضح أفريدي أن عبوة ثانية يدوية الصنع انفجرت خلال نقل المصابين إلى المستشفى بسيارة لتلقي العلاج الطارئ، ما أدى إلى المزيد من الإصابات، دون تحديد زمان وقوع الانفجارين بدقة.
وكان قتل وأصيب عشرات الأشخاص، جراء انفجار استهدف قطاراً سريعاً يقل عناصر أمن في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان في الرابع والعشرين من أيار الماضي.