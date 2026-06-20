سبعة قتلى بانفجارين شمال غرب باكستان‎

photo 2026 06 20 11 06 11 سبعة قتلى بانفجارين شمال غرب باكستان‎
AFP

إسلام أباد-سانا‏

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، مقتل سبعة أشخاص وإصابة ‏آخرين، جراء انفجارين وقعا في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب ‏باكستان‎.‎

ونقلت وكالة فرانس برس عن قائد شرطة منطقة بانو في إقليم خيبر ‏بختونخوا ياسر أفريدي قوله: إن عبوة ناسفة يدوية الصنع ويتم ‏التحكم بها عن بُعد استهدفت شاحنة صغيرة خاصة تقل ركاباً، ما ‏أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

وأوضح أفريدي أن عبوة ثانية يدوية الصنع انفجرت خلال نقل ‏المصابين إلى المستشفى بسيارة لتلقي العلاج الطارئ، ما أدى إلى ‏المزيد من الإصابات، دون تحديد زمان وقوع الانفجارين بدقة‎.‎

وكان قتل وأصيب عشرات الأشخاص، جراء انفجار استهدف قطاراً ‏سريعاً يقل عناصر أمن في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان في الرابع والعشرين من أيار الماضي.‏

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