‏إصابة سفينة تجارية بمقذوف مجهول قبالة السواحل الإماراتية

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الإثنين عن إصابة سفينة تجارية بمقذوف مجهول شرقي مدينة دبا الإماراتية المطلة على خليج عُمان، مما تسبب في أضرار بجهاز التوجيه دون تسجيل إصابات بين طاقمها.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “إنها تلقت بلاغاً رسمياً عن وقوع حادث أمني استهدف سفينة تجارية على مسافة 17 ميلاً بحرياً شرقي مدينة دبا الإماراتية”.

وأوضحت أن مقذوفاً مجهولاً أصاب السفينة بشكل مباشر، في حين أكد ربان السفينة أن الوضع تحت السيطرة وأن طاقم الملاحة بالكامل لم يصب بأذى.

ويأتي هذا الهجوم ضمن مع سلسلة من الحوادث الأمنية المتسارعة في الممرات المائية الحيوية بمنطقة مضيق هرمز، حيث تلقت الهيئة البريطانية في وقت سابق اليوم بلاغاً آخر عن اشتعال النيران في سفينة على بعد 8 أميال بحرية شمال غربي قرية “كمزار” في سلطنة عمان.