الحرب الروسية الأوكرانية.. استهداف ناقلات نفط روسية وقتلى في كييف ‏وأوديسا ‏

كييف-موسكو-سانا
شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً جديداً اليوم الخميس، حيث أعلنت كييف استهداف ناقلات نفط روسية في البحر الأسود وبحر آزوف، فيما أكدت موسكو توجيه ضربات واسعة طالت مواقع عسكرية وموانئ ومنشآت للطاقة في أوكرانيا، أسفرت عن مقتل شخصين.
وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في بيان نقلته وكالة رويترز: إن قواتها استهدفت خلال الليل ست ناقلات نفط روسية وقاطرتين في البحر الأسود وبحر آزوف.
وأوضحت الهيئة أن الناقلات المستهدفة تستخدم لنقل النفط والمنتجات النفطية الروسية، مشيرة إلى أنها تُستخدم، للتحايل على العقوبات الدولية ونقل الوقود للجيش الروسي.
موسكو: ضرب مواقع عسكرية ومنشآت طاقة
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربة واسعة باستخدام طائرات مسيرة وأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، استهدفت مواقع في أوكرانيا، بينها موانئ أوديسا ويوجني على البحر الأسود.
وقالت الوزارة: إن الضربات طالت مواقع لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة ومكونات إنتاجها، إضافة إلى مستودعات في العاصمة كييف، ومنشآت عسكرية وطاقة في عدة مناطق أوكرانية.
وأضافت: إن الضربات أسفرت عن تدمير زورق تابع للقوات الخاصة الأوكرانية قرب جزيرة زميني في البحر الأسود، وسفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء تشورنومورسك وتحمل شحنة عسكرية.
خسائر بشرية وأضرار في كييف وأوديسا
وفي المقابل قال مسؤولون أوكرانيون: إن صواريخ باليستية روسية استهدفت مناطق عدة في العاصمة كييف، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين، بينهم فتى يبلغ 16 عاماً.
وأوضح رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، أن الهجمات تسببت باندلاع حرائق في عدد من المواقع، فيما قالت أجهزة الطوارئ الأوكرانية: إن أضراراً لحقت بمبانٍ تخزينية وشاحنات، إضافة إلى اندلاع حريق في مستودع بحي سفياتوشينسكي.
كما أعلن مسؤولون أوكرانيون تعرض مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود لهجوم، مشيرين إلى تضرر منشأة تعليمية.
وشهد أمس الأربعاء تصاعداً في حدة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود وطرق التجارة الرئيسية، حيث قُتل ثلاثة أشخاص في هجوم روسي على مدينة أوديسا الأوكرانية، فيما استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية سفناً روسية في المنطقة.