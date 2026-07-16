الحرب الروسية الأوكرانية.. استهداف ناقلات نفط روسية وقتلى في كييف ‏وأوديسا ‏

كييف-موسكو-سانا‏

شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً جديداً اليوم الخميس، حيث أعلنت ‏كييف استهداف ناقلات نفط روسية في البحر الأسود وبحر آزوف، فيما ‏أكدت موسكو توجيه ضربات واسعة طالت مواقع عسكرية وموانئ ومنشآت ‏للطاقة في أوكرانيا، أسفرت عن مقتل شخصين.‏

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في بيان نقلته وكالة رويترز: إن ‏قواتها استهدفت خلال الليل ست ناقلات نفط روسية وقاطرتين في البحر ‏الأسود وبحر آزوف.‏

وأوضحت الهيئة أن الناقلات المستهدفة تستخدم لنقل النفط والمنتجات النفطية ‏الروسية، مشيرة إلى أنها تُستخدم، للتحايل على العقوبات الدولية ونقل الوقود ‏للجيش الروسي.‏

موسكو: ضرب مواقع عسكرية ومنشآت طاقة

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربة واسعة باستخدام طائرات ‏مسيرة وأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، استهدفت مواقع في أوكرانيا، بينها ‏موانئ أوديسا ويوجني على البحر الأسود.‏

وقالت الوزارة: إن الضربات طالت مواقع لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة ‏ومكونات إنتاجها، إضافة إلى مستودعات في العاصمة كييف، ومنشآت ‏عسكرية وطاقة في عدة مناطق أوكرانية.‏

وأضافت: إن الضربات أسفرت عن تدمير زورق تابع للقوات الخاصة ‏الأوكرانية قرب جزيرة زميني في البحر الأسود، وسفينة شحن كانت متجهة ‏إلى ميناء تشورنومورسك وتحمل شحنة عسكرية.‏

خسائر بشرية وأضرار في كييف وأوديسا

وفي المقابل قال مسؤولون أوكرانيون: إن صواريخ باليستية روسية استهدفت ‏مناطق عدة في العاصمة كييف، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ستة ‏آخرين، بينهم فتى يبلغ 16 عاماً.‏

وأوضح رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، أن الهجمات تسببت باندلاع حرائق ‏في عدد من المواقع، فيما قالت أجهزة الطوارئ الأوكرانية: إن أضراراً لحقت ‏بمبانٍ تخزينية وشاحنات، إضافة إلى اندلاع حريق في مستودع بحي ‏سفياتوشينسكي.‏

كما أعلن مسؤولون أوكرانيون تعرض مدينة أوديسا الساحلية على البحر ‏الأسود لهجوم، مشيرين إلى تضرر منشأة تعليمية.‏

وشهد أمس الأربعاء تصاعداً في حدة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا في البحر ‏الأسود وطرق التجارة الرئيسية، حيث قُتل ثلاثة أشخاص في هجوم روسي ‏على مدينة أوديسا الأوكرانية، فيما استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية سفناً ‏روسية في المنطقة.‏