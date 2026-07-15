ترامب: العمليات العسكرية على إيران ستستمر حتى أقرر شخصياً وقفها

واشنطن-سانا



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أنه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على إيران الأسبوع المقبل، لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقاً، وأن هذه العمليات ستستمر حتى يقرر شخصياً وقفها.



ونقلت فرانس برس عن ترامب قوله في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: “سنضرب إيران بقوة الليلة وغداً وبعد غد”، مهدداً بأن المرحلة النهائية من التصعيد ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور في البلاد ما لم توافق طهران على الشروط الأمريكية والعودة إلى المفاوضات.



وأضاف الرئيس الأمريكي: “سنوجه لإيران ضربات قاسية جداً”، لافتاً إلى استهداف بنيتها التحتية الحيوية، في محاولة للضغط عليها للعودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق جديد.



وفي السياق ذاته، كشف ترامب عن إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران يوم الثلاثاء الماضي، حثت خلالها واشنطن الجانب الإيراني على إبرام اتفاق، مضيفاً: “أبلغنا الإيرانيين أن عليهم التوصل إلى اتفاق وإلا فلن يبقى لديهم شيء”.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق اليوم، استهداف القوات الأمريكية لأهداف عسكرية في أنحاء إيران خلال موجة جديدة من الضربات، شملت بوشهر وتشابهار وجاسك وكنارك وأبو موسى وبندر عباس، رداً على الاعتداءات الإيرانية على الملاحة البحرية في مضيق هرمز.