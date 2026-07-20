واشنطن تعلن بدء العمليات في المناطق التجريبية جنوب لبنان ضمن اتفاق الإطار

واشنطن-سانا



أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بدء العمليات في المناطق التجريبية جنوب لبنان، اليوم الإثنين، تنفيذاً لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.



وقال المتحدث باسم الوزارة توماس بيغوت في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها: إن “العمليات في المناطق التجريبية في جنوب لبنان بدأت اليوم، وتشمل قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية”.



وأوضح بيغوت أن “هذه العمليات تأتي وفقاً للإطار الثلاثي، وبرعاية مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان”.



واعتبر بيغوت أن “هذا الإنجاز يُعدّ ثمرة مباشرة لمحادثات الأسبوع الماضي بين إسرائيل ولبنان في روما”، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع الطرفين لتنفيذ الإطار بنجاح”.



وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في الخامس عشر من تموز الجاري الاتفاق بين لبنان وإسرائيل في ختام يومين من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما على “الهيكلية والمبادئ التوجيهية لعملية المنطقة التجريبية”.



وشارك في المحادثات ممثلون عن الولايات المتحدة برئاسة مستشار وزارة الخارجية دان هولر.



وأبرم لبنان وإسرائيل في الـ26 من حزيران الماضي اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوضية ينص خصوصاً على نزع سلاح ميليشيا “حزب الله” وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين تجريبيتين.

