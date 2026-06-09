ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 41 قتيلاً

مانيلا-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب صباح أمس جنوب الفلبين إلى 41 قتيلاً، فيما لا يزال آلاف السكان خارج منازلهم، وتتم معالجة الجرحى في العراء وسط تعثر جهود فرق الإنقاذ بسبب الهزات الارتدادية وانقطاع الطرق.

ونقلت وكالة” فرانس برس” عن السلطات المحلية قولها: إنه تم انتشال 41 جثة حتى الآن فيما أصيب أكثر من 450 شخصاً منذ وقوع الزلزال الذي ضرب عرض البحر قرب جزيرة مينداناو، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي وبلغت قوته 7,8 درجات على مقياس ريختر.

وفي إقليم سارانغاني الأكثر تضرراً، لا يزال الوصول متعذراً إلى بعض المناطق إلا بواسطة مروحيات، فيما تعرقل الهزات الارتدادية المتكررة جهود فرق الإنقاذ.

وصدرت عقب الزلزال أوامر إخلاء في مناطق ساحلية جنوب الفلبين، وكذلك في إندونيسيا المجاورة، كما أُطلقت تحذيرات من تسونامي في دول عدة قبل رفعها لاحقاً.

وتقع الزلازل بوتيرة شبه يومية في الفلبين الواقعة على ما يُعرف بـ “حلقة النار” في المحيط الهادئ، وهي قوس من النشاط الزلزالي الكثيف يمتد من اليابان مروراً بجنوب شرق آسيا وصولاً إلى حوض المحيط الهادئ.

وفي تشرين الأول الماضي، ضرب زلزالان بقوة 7,4 و6,7 درجات شرق مينداناو، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وجاء ذلك بعد أيام من زلزال بلغت قوته 6,9 درجات، أسفر عن مقتل 76 شخصاً في مقاطعة سيبو وسط الفلبين، وفقاً لإحصاءات حكومية.