تصعيد متسارع.. واشنطن بوست: الولايات المتحدة على حافة حرب شاملة‏

عواصم-سانا‏

تدخل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة أكثر خطورة، مع استمرار الضربات المتبادلة واتساع نطاق العمليات ‏العسكرية في المنطقة، بالتزامن مع ارتفاع الخسائر في صفوف القوات الأمريكية وتعزيز واشنطن انتشارها العسكري في ‏الشرق الأوسط.‏

وتشير التطورات الميدانية والسياسية إلى تراجع فرص الاحتواء، وسط تحذيرات داخل الأوساط الأمريكية من أن استمرار ‏التصعيد قد يقود إلى حرب إقليمية مفتوحة، في ظل تعدد ساحات المواجهة وامتداد تداعياتها إلى أمن الملاحة وإمدادات ‏الطاقة العالمية.‏

واشنطن على حافة حرب شاملة

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة باتت «على حافة حرب شاملة مع إيران»، عقب ‏إعلان القيادة المركزية الأمريكية مقتل جندي أمريكي في العراق، والعثور على رفات إضافية في موقع الهجوم الصاروخي ‏الإيراني الذي استهدف قاعدة عسكرية في الأردن.‏

وبحسب الصحيفة، ارتفع عدد القتلى الأمريكيين خلال الأيام الأخيرة إلى ثلاثة على الأقل، مع احتمال ارتفاع الحصيلة إلى ‏أربعة.‏

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي مطلع قوله إن الإدارة الأمريكية تستعد لاحتمال اتساع نطاق الحرب، فيما يواصل ‏البنتاغون تعزيز وجود الطائرات العسكرية في المنطقة.‏

وحذر المسؤول من أن توسيع العمليات قد يواجه تحديات مرتبطة بتراجع مخزونات الذخائر بعيدة المدى ومنظومات الدفاع ‏الجوي، فضلاً عن محدودية القدرة على إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة.‏

وأشار إلى أن الضربات الأمريكية التي استهدفت جسوراً وخطوطاً للسكك الحديدية قرب مدينة بندر عباس اعتبرتها طهران ‏تصعيداً كبيراً، ما دفعها إلى توسيع نطاق ردودها العسكرية، ما عزز المخاوف من سقوط مزيد من الضحايا.‏

مخاطر التدخل البري

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن خبراء عسكريين تحذيرهم من أن القوات الأمريكية غير مهيأة لخوض عمليات برية ‏داخل إيران، في حال اتجهت الإدارة الأمريكية إلى هذا الخيار.‏

وقال رئيس قسم الدفاع والأمن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن سيث جونز: إن نشر قوات برية داخل ‏الأراضي الإيرانية أو في جزر مضيق هرمز سيكون محفوفاً بمخاطر كبيرة، في ضوء قدرات إيران على تنفيذ ضربات ‏بعيدة المدى.‏

ليلة تاسعة من الضربات

ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) استكمال الليلة التاسعة من عملياتها الجوية ضد إيران، مشيرةً إلى أن ‏الضربات استهدفت مراكز قيادة ومنشآت للدفاع الجوي ومواقع للمراقبة الساحلية ومنصات لإطلاق الصواريخ والطائرات ‏المسيّرة، إضافة إلى قدرات بحرية إيرانية.‏

وقالت القيادة: إن العمليات تهدف إلى تقليص قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي تحول إلى إحدى ‏أبرز ساحات المواجهة بين الجانبين.‏

رسائل ترامب

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الضربات جاءت رداً على مقتل جنود أمريكيين، مشدداً على أن بلاده ستواصل ‏عملياتها العسكرية، وستعمل على ضمان أمن الملاحة عبر المضيق.‏

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استمرار استهداف القدرات الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تستخدم ‏لتهديد الملاحة، مؤكداً في الوقت نفسه أن باب الحل الدبلوماسي لا يزال مفتوحاً في حال التزمت طهران بأي اتفاق مستقبلي.‏

مضيق هرمز في قلب المواجهة

وتزايدت المخاوف بشأن سلامة الملاحة في مضيق هرمز، بعدما أعلنت إيران تعرض ناقلتي نفط لحادث خلال عبورهما ‏ممراً بحرياً وصفته بغير الآمن.‏

وفي موازاة ذلك، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً عن حادث تعرضت له سفينة قرب السواحل ‏العمانية، من دون تحديد أسبابه.‏

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن تراجعاً حاداً في حركة السفن والناقلات عبر المضيق، ما فاقم المخاوف من ‏اضطراب إمدادات الطاقة العالمية، بحسب رويترز.‏

وانعكس التصعيد على الأسواق العالمية، إذ تجاوز سعر خام برنت 90 دولاراً للبرميل، وسط تقلبات في أسعار الذهب ‏والأسواق المالية مع استمرار توجه المستثمرين لمراقبة تطورات المواجهة وتداعياتها على إمدادات الطاقة والتضخم ‏العالمي.‏

تحركات سياسية وخيارات محدودة

وعلى المسار السياسي، جدد روبيو تأكيد انفتاح واشنطن على الحلول الدبلوماسية، مشيراً إلى وجود مؤشرات على انقسامات ‏داخل القيادة الإيرانية، من دون أن يعلن عن أي تقدم نحو استئناف المفاوضات.‏

من جانبه، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت: إن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها المعلنة، والمتمثلة ‏في تقويض القدرات الإيرانية التي تعدها واشنطن تهديداً للملاحة الدولية.‏

وأوضح رايت أن حركة نقل النفط عبر مضيق هرمز لم تتوقف بصورة كاملة، وأن الولايات المتحدة تعمل على تأمين عبور ‏السفن عبر الممر الجنوبي للمضيق، مشيراً إلى مرور نحو سبعة ملايين برميل من النفط يومياً خلال الأسبوع الماضي.‏

ومع استمرار الضربات واتساع نطاقها الإقليمي، يبقى مضيق هرمز العنوان الأبرز في المواجهة، فيما تشير المعطيات ‏الميدانية والسياسية إلى محدودية فرص التهدئة في المدى القريب، وبقاء خطر الانزلاق إلى حرب أوسع قائماً.‏