الخارجية الباكستانية: جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران غداً في سويسرا

وزارة الخارجية الباكستانية الخارجية الباكستانية: جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران غداً في سويسرا

إسلام أباد-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم السبت، أن سويسرا ستستضيف جولة محادثات على المستوى الفني بين إيران والولايات المتحدة غداً.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها في منشور على منصة “إكس”: إن باكستان ستواصل تيسير العملية في إطار دورها كوسيط في بورجنشتوك السويسرية، موضحة أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيشاركون في هذه المحادثات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر.

وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أكدت في وقت سابق اليوم أن بيرن تواصل توفير “بيئة سرية وموثوقة” في بورجنشتوك لتيسير المناقشات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ليعلن لاحقاً نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أنه من المتوقع إجراء محادثات مع إيران في سويسرا خلال الفترة القريبة المقبلة.

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