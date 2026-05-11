3 ناقلات نفط تغادر عبر هرمز بعد إيقاف أجهزة التتبع لتفادي التوترات

أظهرت بيانات شحن، اليوم الإثنين، مغادرة ثلاث ناقلات نفط خام منطقة الخليج العربي عبر مضيق هرمز خلال الأيام الماضية بعد إيقاف أجهزة التتبع الخاصة بها، في خطوة تهدف إلى تفادي الهجمات المرتبطة بالتوترات المتصاعدة في المنطقة.

وذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن بيانات شركتي كبلر ومجموعة بورصات لندن، أن ناقلتين عملاقتين تحمل كل منهما نحو مليوني برميل من النفط العراقي عبرتا المضيق أمس، فيما غادرت ناقلة ثالثة محملة بخام إماراتي المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات، تتجه الناقلة “آجيوس فانوريوس1” إلى فيتنام لتفريغ حمولتها في مصفاة “نغي سون”، بعدما تعذر عليها عبور المضيق في محاولتين سابقتين منذ منتصف نيسان الماضي، في حين غادرت الناقلة “كيارا إم” الخليج مع إيقاف جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها، من دون اتضاح وجهتها النهائية.

كما أشارت البيانات إلى أن ناقلة “بصرة إنرجي”، المحملة بخام “زاكوم العلوي” الإماراتي، عبرت مضيق هرمز في السادس من أيار الجاري قبل أن تفرغ حمولتها في الفجيرة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه شركات الطاقة، والمشترون إلى تسريع نقل شحنات النفط من الخليج العربي، وسط تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية، والتوترات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط والغاز العالمية.