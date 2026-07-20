الجيش الأمريكي يعلن عن موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة التاسعة

photo 2026 07 20 02 40 21 الجيش الأمريكي يعلن عن موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة التاسعة

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي شن موجة جديدة من الضربات على إيران، في تاسع ليلة متتالية من الهجمات‎.‎

وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» في بيان على منصة (‏x‏): إن الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض القدرات ‏العسكرية الإيرانية التي تزعم أنها تُستخدم في استهداف السفن التجارية والطواقم المدنية العابرة لمضيق هرمز‎.‎

وكانت “سنتكوم” أعلنت أمس الأحد، استهداف منشآت عسكرية إيرانية ‏للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي، وقدرات ‏بحرية، ‏ومستودعات للصواريخ والطائرات المسيّرة ضمن ‏الجولة الأخيرة من الضربات على إيران ‏الليلة الماضية.‏

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