الجيش الأمريكي يعلن عن موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة التاسعة

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي شن موجة جديدة من الضربات على إيران، في تاسع ليلة متتالية من الهجمات‎.‎

وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» في بيان على منصة (‏x‏): إن الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض القدرات ‏العسكرية الإيرانية التي تزعم أنها تُستخدم في استهداف السفن التجارية والطواقم المدنية العابرة لمضيق هرمز‎.‎

وكانت “سنتكوم” أعلنت أمس الأحد، استهداف منشآت عسكرية إيرانية ‏للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي، وقدرات ‏بحرية، ‏ومستودعات للصواريخ والطائرات المسيّرة ضمن ‏الجولة الأخيرة من الضربات على إيران ‏الليلة الماضية.‏