غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستجري عمليات تفتيش في إيران قريباً

0q1UjEKi 7 10 غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستجري عمليات تفتيش في إيران قريباً

طوكيو-سانا

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الأربعاء، إن الوكالة ستجري قريباً عمليات تفتيش في إيران، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم، بين الولايات المتحدة وإيران، تهدف إلى إنهاء الحرب وفتح مضيق ‏هرمز.‏

ونقلت رويترز عن غروسي قوله في مؤتمر صحفي في اليابان: “ستجري عمليات التفتيش بالتأكيد”.

وأضاف: “سنعمل قريباً جداً على تحديد طرق التنفيذ والتواريخ والإجراءات والأماكن”.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت، الخميس الفائت، استعدادها لبدء تحديد الخطوات العملية التي يتعين اتخاذها في إطار أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي.

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