اليونان تجدد دعمها وتضامنها مع قطر في وجه الاعتداءات الإيرانية

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني دعم بلاده وتضامنها مع دولة قطر عقب الاعتداءات الإيرانية، منوهاً بجهود الدوحة المتواصلة في الدفع نحو الحوار الدبلوماسي وخفض التصعيد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن ذلك جاء خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها الجانبان في قصر ماكسيموس بالعاصمة أثينا حيث أعرب أمير قطر عن شكره لموقف اليونان الداعم، مؤكداً حرص بلاده على متابعة جميع جهود التهدئة والوصول إلى حلول عبر المسارات الدبلوماسية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب تبادل الآراء حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وعلى الصعيد الإقليمي، تناولت المباحثات الأوضاع في الشرق الأوسط، ولا سيما في لبنان، مؤكدين أهمية خفض التصعيد والتوصل إلى حل دائم يضمن استقراره، كما استعرضا مستجدات الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وشددا على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتأمين ممرات الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.

وتأتي هذه المباحثات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية، وما رافقها من اعتداءات طالت دولاً في المنطقة، بينها قطر، في سياق امتداد تداعيات الصراع إلى الخليج وممرات الطاقة الحيوية.