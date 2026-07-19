5 قتلى على الأقل جراء هزة أرضية تضرب وسط بيرو‎ ‎

ليما-سانا‏

قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، اليوم الأحد، جراء هزة أرضية بلغت شدتها 5.1 درجات على مقياس ريختر ضربت وسط ‏بيرو‎.‎

ونقلت محطة “تيليسور” التلفزيونية الدولية في أمريكا الجنوبية عن المعهد الجيوفيزيائي في بيرو قوله: إن الهزة ضربت ‏منطقة جونين، ما أدى إلى انهيار منازل، ومقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين‎.‎

وأوضح المعهد أن مركز الهزة على بعد 7 كيلومترات جنوب منطقة تشوباكا، وعلى عمق 24 كيلومتراً‎.‎

ونشرت السلطات في بيرو فرق الإنقاذ والطوارئ والكوادر الطبية لمساعدة المتضررين، ومواصلة عمليات البحث بعد انهيار ‏عدة منازل‎.‎

يُذكر أن بيرو تقع ضمن منطقة “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي واحدة من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً في العالم، ‏وتشهد نحو 85% من الهزات الأرضية العالمية‌‎.‎