5 قتلى على الأقل جراء هزة أرضية تضرب وسط بيرو‎ ‎

ليما-سانا
قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، اليوم الأحد، جراء هزة أرضية بلغت شدتها 5.1 درجات على مقياس ريختر ضربت وسط بيرو.
ونقلت محطة “تيليسور” التلفزيونية الدولية في أمريكا الجنوبية عن المعهد الجيوفيزيائي في بيرو قوله: إن الهزة ضربت منطقة جونين، ما أدى إلى انهيار منازل، ومقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين.
وأوضح المعهد أن مركز الهزة على بعد 7 كيلومترات جنوب منطقة تشوباكا، وعلى عمق 24 كيلومتراً.
ونشرت السلطات في بيرو فرق الإنقاذ والطوارئ والكوادر الطبية لمساعدة المتضررين، ومواصلة عمليات البحث بعد انهيار عدة منازل.
يُذكر أن بيرو تقع ضمن منطقة “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي واحدة من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً في العالم، وتشهد نحو 85% من الهزات الأرضية العالمية.