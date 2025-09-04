رئيس وزراء اسكتلندا: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة وعلى الجميع التحرك لوقفها

إدنبرة-سانا

أكد رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة وأن على الجميع تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقفها، مبيناً أن بلاده ستقوم بواجبها وتتخذ مجموعةً من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية.



ودعا سويني في كلمة أمام البرلمان الاستكتلندي بريطانيا إلى تنفيذ وعدها بالاعتراف دون شروط بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اجتماعها الشهر الجاري، مشدداً على أن “الاعتراف حقٌ للفلسطينيين، وليس منحة من القوى الدولية، ويجب أن يرافقه فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية”.

كما دعا المملكة المتحدة إلى إنهاء تعاونها العسكري مع إسرائيل ما دامت حرب الإبادة مستمرة في غزة، وإلى الانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة البريطانية الإسرائيلية وحظر استيراد البضائع المنتَجة في المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي أيار 2024 اعترفت إسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطين بهدف المساعدة في إرساء السلام ووقف الحرب المستمرة على غزة.

وتتجه دول غربية عدة للاعتراف بدولة فلسطين، حيث وجهت 15 دولة في تموز الماضي بختام مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك نداءً جماعياً أعربت فيه عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيةً الدول التي لم تفعل ذلك حتى الآن إلى الانضمام إليها.

دعوة بريطانيا للانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

ودعا سويني بريطانيا إلى دعم سيادة القانون الدولي والانضمام إلى جنوب إفريقيا في قضيتها أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وإلى الالتزام بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في ال 21 من تشرين الثاني 2024، مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وتشن إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن ارتقاء وإصابة أكثر من 224990 فلسطينياً، ودمار واسع ومجاعة واسعة في القطاع.