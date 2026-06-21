الجيش التايواني يطلق تدريبات عسكرية واسعة لرفع الجاهزية القتالية

تايبيه-سانا

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأحد، أن الجيش سيجري هذا الأسبوع مناورات تمتد خمسة أيام لتعزيز الجاهزية القتالية، في إطار خطط التحديث الهادفة إلى جعل تركيز التدريب أكثر واقعية ويحاكي ظروف الحرب.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها في بيان: إن “مناورات الجاهزية القتالية الفورية ستنطلق غداً الإثنين وتستمر حتى الجمعة”، مشيرة إلى أنها جزء من التدريب السنوي المشترك المخطط له للقوات المسلحة.

وأضافت الوزارة: إن “الهدف الرئيسي يتمثل في تدريب الوحدات على مختلف المستويات على التأقلم مع بيئة القتال وممارساته خلال مرحلة الانتشار”.

وتابعت الوزارة: إن التدريب من شأنه تعزيز القدرة على الانتقال السريع من زمن السلم إلى زمن الحرب وتنفيذ عمليات الانتشار العاجل.

وأوضحت الوزارة أن التدريبات ستنفذ بمشاركة “قوات فعلية وعلى أرض الواقع وفي الوقت الحقيقي وباستخدام معدات حقيقية، وبما يعكس تطبيقاً عملياً كاملاً”.

وأكدت الوزارة أن المناورات ستركز على تطوير آليات القيادة وتعزيز القدرات القتالية للقوات، مع منح أهمية خاصة لتحسين أنظمة القيادة والسيطرة في العمليات المشتركة، ودعم الإمدادات اللوجستية، والاستعداد لساحة المعركة.

وبدأت القوات التايوانية تعتمد في بعض تدريباتها على سيناريو يفترض قيام الصين بتحويل إحدى مناوراتها الروتينية حول الجزيرة إلى هجوم فعلي مفاجئ.

يذكر أن الصين تعتبر جزيرة تايوان مقاطعة تابعة لها وتطالب بعودتها إلى سيادتها، بينما تصر تايوان على الاستقلال منذ عام 1949.