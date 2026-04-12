باكستان تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى مواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار

AFP

إسلام أباد-سانا

دعا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الولايات المتحدة وإيران إلى مواصلة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وذلك غداة فشل المحادثات بينهما لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن دار قوله في بيان اليوم الأحد: “إنه من الضروري أن يواصل الطرفان التزامهما بوقف إطلاق النار”، مؤكدا أن باكستان ستواصل القيام بدورها في الأيام المقبلة، لتسهيل المشاركة والحوار مجدداً بين الولايات المتحدة وإيران”.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، فشل المحادثات مع إيران والتي جرت أمس في إسلام أباد، وعدم التوصل إلى أي اتفاق، ومغادرة وفد بلاده العاصمة الباكستانية إلى الولايات المتحدة.

