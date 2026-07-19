ارتفاع عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى 62.8 مليون نسمة في 2025

مسقط-سانا

أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن عدد سكان دول المجلس ارتفع إلى نحو 62.8 مليون نسمة في عام 2025، مقارنةً بـ56.6 مليون نسمة في عام 2022، بمتوسط نمو سنوي بلغ 3.5 بالمئة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأحد، عن المركز قوله في نشرته الأسبوعية الصادرة بمناسبة اليوم العالمي للسكان: إن سكان دول المجلس يمثلون نحو 0.8 بالمئة من سكان العالم، مع توقعات بارتفاع عددهم إلى 83.6 مليون نسمة بحلول عام 2050.

وأشارت النشرة إلى أن دول المجلس لا تزال تتمتع بتركيبة سكانية فتية، إذ يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاماً نحو 38.2 بالمئة من إجمالي السكان، فيما تمثل الفئة العمرية في سن العمل (15-64 عاماً) 76.7 بالمئة من السكان.

ولفتت إلى أن هذه المؤشرات تعكس استمرار توافر قاعدة سكانية داعمة للنمو الاقتصادي، وتبرز أهمية الاستثمار في الشباب، بوصفهم محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC)، ست دول عربية تطل على الخليج العربي، وهي المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، عمان، قطر، والبحرين، وتأسس المجلس في 25 أيار 1981م، بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات.