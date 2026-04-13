مقتل عمال سوريين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

AFP 20260413 A7KX87T v1 HighRes LebanonIsraelIranUsWar مقتل عمال سوريين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان
بيروت-سانا

قتل عدد من العمال السوريين، اليوم الإثنين، جراء غارة إسرائيلية على قضاء صور جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارة إسرائيلية على بستان قبالة حرج العباسية في قضاء صور، تسببت بمقتل عدد من العمال السوريين.

إلى ذلك، استهدفت غارة إسرائيلية مركزاً للصليب الأحمر في صور أيضاً خلال نقل أحد المصابين، ما أدى إلى مقتله، وتضرر عدد من سيارات الصليب الأحمر، فيما أدت غارة من مسيرة على سحمر في البقاع الغربي إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وقتل خمسة أشخاص الليلة الماضية، جراء اعتداءات إسرائيلية طالت بلدات الجنوب اللبناني في ظل العدوان المتواصل على لبنان منذ الـ 2 من آذار الماضي، رداً على هجمات شنتها ميليشيا “حزب الله”، ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف بينهم سوريون.

