أندية حمص الصيفية تنمّي مهارات الطلبة وتستثمر عطلتهم بأنشطة تربوية وفنية

حمص-سانا



تواصل مديرية التربية والتعليم في حمص تنفيذ برنامج الأندية الصيفية، الذي انطلق في الخامس من تموز ويستمر حتى الخامس من آب، بهدف استثمار العطلة الصيفية في تنمية مهارات الطلبة وصقل مواهبهم، من خلال باقة متنوعة من الأنشطة التربوية والفنية والرياضية.



وتُقام الأندية في صالات المسرح المدرسي بمدارس، شاكر الفحام، والسيدة رقية، وميسلون، وسامي الدروبي، وتستهدف نحو 200 طالب وطالبة بواقع 50 طالباً في كل صالة، ضمن اختصاصات الفنون المسرحية، والفنون الشعبية، والموسيقا، والفنون الجميلة.



وفي تصريح لمراسلة سانا اليوم الأحد بين رئيس شعبة المسرح المدرسي في مديرية التربية والتعليم بحمص، أسامة عيسى، أن إقامة الأندية الصيفية تأتي تنفيذاً لخطة وزارة التربية والتعليم، حيث تم تأمين المستلزمات والدعم اللوجستي لتجهيز أربعة أندية في صالات المسرح المدرسي بمدينة حمص.



وأضاف: إن الطلبة يتلقون تدريبات وأنشطة متنوعة في الفنون المسرحية، والفنون الشعبية، والموسيقا، والفنون الجميلة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم واستثمار أوقات فراغهم خلال العطلة الصيفية، وذلك عبر كوادر مؤهلة تشرف على تنفيذ البرامج.



من جانبها، أوضحت مديرة صالة شاكر الفحام، المعلمة رولا يحيى، أن الأنشطة تركز على تعليم الطلبة أساسيات الرسم، كالتعرف على الألوان الأساسية وطرق مزجها، والتمييز بينها، إلى جانب تطبيق تقنيات متنوعة في الرسم والتلوين، وأشارت إلى أن النادي يحرص عبر الرسم على إيصال رسائل توعوية، من بينها التعريف بقوانين السير، ضمن أساليب تعليمية تفاعلية وبيئة تربوية محفزة تعزز روح التعاون والعمل الجماعي بين المشاركين



وعبّر عدد من الطلبة المشاركين عن سعادتهم بالانضمام إلى النادي الصيفي، حيث أكدت الطالبة ماريا الحمصي من الصف السابع، أن النادي أسهم في استثمار وقت الفراغ بأنشطة مفيدة، وساعدها على تنمية موهبتها واكتساب معارف ومهارات فنية جديدة.



بينما أشارت الطالبة انشراح أبو الخير إلى تعلمها مهارات جديدة، من بينها التظليل ومزج الألوان وتقنيات الرسم المختلفة، لافتة إلى أن المشاركة في النادي كانت تجربة ممتعة ومفيدة.



وتندرج هذه الأندية ضمن جهود مديرية التربية والتعليم في حمص لتعزيز دورها التربوي خارج العام الدراسي، عبر استقطاب الطلبة خلال العطلة الصيفية إلى برامج هادفة تجمع بين التعليم والتدريب والترفيه، بما يسهم في تنمية قدراتهم، واكتشاف مواهبهم، وتوجيه طاقاتهم نحو أنشطة مفيدة وآمنة.



