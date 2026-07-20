أعمال تأهيل لمنشآت ري في جنديرس وكوكبة بريف حلب لتعزيز كفاءة التشغيل

حلب-سانا



بدأت مديرية الموارد المائية في حلب تنفيذ أعمال صب البلاطات وترحيل المكسر ضمن قنوات ومنشآت الري في قطاع جنديرس، وذلك في إطار الأعمال الفنية التي تعزز استدامة المنشآت المائية ورفع كفاءة تشغيلها.



وذكرت وزارة الطاقة اليوم الأحد أن المديرية نفذت أعمال قشط وتسوية الطريق على امتداد قناة كوكبة، في سياق استكمال أعمال التأهيل، بالتعاون مع منظمة “يداً بيد”؛ بما يسهم في تحسين واقع الطرق الخدمية، وتسهيل حركة الآليات والكوادر الفنية، وتأمين الوصول إلى مواقع العمل بكفاءة أعلى.



وتعكس هذه الأعمال حرص مديرية الموارد المائية في حلب وكوادرها على تنفيذ مشروعات التأهيل والصيانة وفق خطط مدروسة وبالتعاون مع الشركاء؛ بما يعزز استدامة الخدمات المائية، ويدعم تنفيذ المشروعات الحيوية، ويسهم في خدمة القطاع الزراعي وتلبية احتياجات المزارعين.



وكانت ورشات المديرية أكملت الخميس الماضي أعمال إصلاح الخط الرئيس المغذي لسهول حلب الجنوبية، والذي يخدم مساحة زراعية تُقدّر بنحو 3000 هكتار.



