الداخلية البحرينية تطلق صافرات الإنذار وتدعو السكان إلى التوجه لأماكن آمنة

المنامة-سانا‏

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم الإثنين، إطلاق صافرات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد، تحذيراً من تهديدات ‏جوية معادية‎.‎

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة «إكس»: «تم إطلاق صافرات الإنذار»، داعية المواطنين والمقيمين ‏إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار والتعليمات عبر القنوات الرسمية‎.‎

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت أمس الأول نجاحها في التصدي لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية، مؤكدة أن ‏طهران تواصل اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين في المملكة، في انتهاك للقوانين والتشريعات الدولية‎.‎

وتتعرض دول الخليج العربي والأردن لاعتداءات إيرانية متكررة، على خلفية استئناف الضربات المتبادلة بين الولايات ‏المتحدة وإيران‎.‎