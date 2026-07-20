الداخلية البحرينية تطلق صافرات الإنذار وتدعو السكان إلى التوجه لأماكن آمنة

المنامة-سانا
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم الإثنين، إطلاق صافرات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد، تحذيراً من تهديدات جوية معادية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة «إكس»: «تم إطلاق صافرات الإنذار»، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار والتعليمات عبر القنوات الرسمية.
وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت أمس الأول نجاحها في التصدي لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية، مؤكدة أن طهران تواصل اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين في المملكة، في انتهاك للقوانين والتشريعات الدولية.
وتتعرض دول الخليج العربي والأردن لاعتداءات إيرانية متكررة، على خلفية استئناف الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.