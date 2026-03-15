مقتل 20 شخصاً جراء هجوم مسلح وسط نيجيريا

أبوجا-سانا

قتل 20 شخصاً بينهم عناصر أمن اليوم الأحد، جراء هجوم مسلح وقع في ولاية بلاتو وسط نيجيريا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن جمعية كانام للتنمية “KADA ” قولها في بيان: “إن مسلحين نصبوا كميناً لجنود نيجيريين كانوا يقومون بدورية روتينية، ما أدى لمقتل 12 من عناصر قوى الأمن وثمانية أشخاص آخرين”، كما اقتحموا قرية مجاورة ونهبوا العديد من الممتلكات.

وأضافت الجمعية: إن هذا يزيد من معاناة المجتمعات الريفية الهشة في نيجيريا أصلاً، مشيرة إلى أن قرى المنطقة تعرضت لهجمات وعمليات خطف متكررة في السنوات الأخيرة.

وكانت السلطات النيجيرية أعلنت في الـ 26 من الشهر الماضي، مقتل 25 شخصاً على الأقل، بينهم ثلاثة جنود في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون استهدفوا بلدتي “ماداغالي” و”هونغ” في ولاية “آدماوة” شمال شرق البلاد.