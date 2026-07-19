هجوم على ناقلتي نفط يوقف عمليات التحميل في محطة بحر قزوين

موسكو-سانا

أعلن اتحاد خط أنابيب بحر قزوين اليوم تعليق عمليات تحميل النفط في محطته الواقعة قبالة الساحل الروسي على البحر الأسود، بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم أثناء عمليات التحميل، دون تسجيل إصابات أو تسرب نفطي.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الأحد عن الاتحاد قوله في بيان: إن الناقلتين “آسيا” و”نيسوس إيوس” تعرضتا للهجوم خلال وجودهما في المحطة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متن الناقلة “آسيا”، قبل أن تتم السيطرة عليه وإخماده.

وأكد الاتحاد أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو وفيات بين موظفيه أو المتعاقدين معه، كما لم يحدث أي تسرب نفطي، مشيراً إلى أن الناقلتين بقيتا عائمتين، فيما لم يحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة خلال الأسبوع الماضي بين روسيا وأوكرانيا على السفن في البحر الأسود وبحر آزوف، الأمر الذي زاد المخاوف بشأن أمن حركة الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة، حيث أعلن الجيش الأوكراني في وقت سابق اليوم أن قواته استهدفت ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود.

ويعد اتحاد خط أنابيب بحر قزوين من أهم مسارات تصدير النفط في المنطقة، إذ يمتد على مسافة 1510 كيلومترات، ويربط حقول النفط في قازاخستان بميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، حيث يُنقل النفط بعد ذلك بواسطة الناقلات إلى الأسواق العالمية، ويمر عبر الخط نحو 80 بالمئة من صادرات النفط القازاخستانية، ما يمنحه أهمية استراتيجية في أسواق الطاقة العالمية.