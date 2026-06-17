كوريا الجنوبية تحدد موقعين لإنشاء محطتين نوويتين وأول مفاعل معياري صغير

سيئول-سانا

أعلنت كوريا الجنوبية اختيار مقاطعتي «يونغدوك» و«غيجانغ» موقعين لإنشاء محطتين كبيرتين للطاقة النووية وأول مفاعل معياري صغير في البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.



ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية عن شركة كوريا للطاقة المائية والنووية قولها، اليوم الأربعاء: إن لجنة تقييم اختيار المواقع حددت مناطق في مقاطعة «يونغدوك» التابعة لإقليم شمال غيونغسانغ لإقامة محطتين نوويتين بقدرة إجمالية تبلغ 2.8 غيغاواط، فيما وقع الاختيار على المنطقة المحيطة بـ«غيجانغ» في مدينة بوسان لإنشاء مفاعل نووي معياري صغير بقدرة 0.7 غيغاواط.

وأوضحت الشركة أن الموقعين حصلا على أعلى التقييمات في دراسة شاملة أجراها خبراء مستقلون، شملت معايير ملاءمة الموقع والاعتبارات البيئية والإنشائية ومستوى قبول المجتمعات المحلية للمشروعات المقترحة.

وأكدت أن توفير إمدادات مستقرة من الطاقة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية الوطنية ودعم المنظومة الصناعية، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل أول خطوة لتحديد مواقع منشآت نووية جديدة في كوريا الجنوبية منذ نحو 15 عاماً.



وتستهدف الخطط الحكومية استكمال إنشاء المفاعل النووي المعياري الصغير بحلول عام 2035، على أن يتم تشغيل المحطتين النوويتين الكبيرتين خلال عامي 2037 و2038.