بينهم طفلان.. 3 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل حملات الدهم والاعتقال في عدد من مناطق الضفة الغربية، إلى جانب استمرار القصف على قطاع غزة.

ففي قطاع غزة، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طفلاً أصيب برصاص قوات الاحتلال في منطقة العطاطرة غرب بلدة بيت لاهيا شمالاً، كما أصيب شاب قرب مفترق السامر بمدينة غزة، بالتزامن مع مواصلة القصف الإسرائيلي على مناطق شرق مدينتي غزة وخان يونس.

وفي بيت لحم، أصيب طفل فلسطيني بجروح خطيرة في مخيم عايدة شمال المدينة، بعدما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في برج عسكري الرصاص الحي باتجاه منازل الفلسطينيين.

وفي سياق الاقتحامات، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً من بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وفلسطينيين اثنين من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، عقب دهم منزليهما، فيما اقتحمت مقهى قرب دوار السلام في الحي الجنوبي، واحتجزت عدداً من الفلسطينيين واعتدت على بعضهم بالضرب، وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين خلال اقتحامات لبلدتي إذنا وبيت أمر، تخللتها عمليات تفتيش وتخريب لمحتويات المنازل، فيما نصبت حواجز عسكرية وأغلقت طرقاً رئيسية وفرعية في المحافظة.

ويواجه الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية ظروفاً معيشية وأمنية كارثية نتيجة استمرار وتصاعد الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية، في سياسة ممنهجة ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي وجرائم الحرب، تهدف إلى فرض واقع ديمغرافي وجغرافي جديد.