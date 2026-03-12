إصابة شخصين جراء استهداف طائرة مسيرة بناء سكنياً جنوب الكويت

الكويت-سانا

أصيب شخصان اليوم الخميس، جراء استهداف طائرة مسيرة بناءً سكنياً، جنوب الكويت.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان في بيان على منصة إكس: “استهدفت طائرة مسيّرة معادية فجر اليوم مبنى سكنياً في إحدى المناطق جنوب البلاد، وقد أسفر الهجوم عن إصابة شخصين إضافة إلى أضرار مادية، حيث يتلقى المصابان حالياً العلاج اللازم”.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدّت فجر اليوم لعدد من الطائرات المسيرة المعادية، التي اخترقت الأجواء في شمال البلاد.

ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي المواطنين والمقيمين، إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

ومنذ نشوب الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي، تواصل طهران اعتداءاتها بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي ودول عدة في المنطقة، ما أسفر عن وقوع ضحايا وأضرار في البنى التحتية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي أمس، قراراً يدين هجمات إيران على دول الخليج والأردن، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم الدولي، مطالباً طهران بوقف أي تهديد أو استفزاز ضد الدول المجاورة أو استخدام وكلاء أو جماعات مرتبطة، والوقف الفوري لهجماتها على دول الخليج والأردن.