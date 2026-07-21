سلام يدين الاعتداءات الإيرانية المستمرة على البحرين

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ———— ولي عهد البحرين ورئيس مجلس سلام يدين الاعتداءات الإيرانية المستمرة على البحرين

بيروت-سانا

أعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عن إدانته للاعتداءات الإيرانية المستمرة على المملكة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء، أن سلام اتصل بولي عهد البحرين مستنكراً “الاعتداءات الإيرانية المستمرة على مملكة البحرين الشقيقة”، وأعلن “وقوف لبنان الدائم إلى جانب البحرين في المحافظة على أمنها وسيادتها”.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان لها أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تصدت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مؤكدة أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

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