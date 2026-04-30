الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الخميس حظر سفر مواطني الدولة إلى كل من إيران ولبنان والعراق، داعية جميع المواطنين الإماراتيين المتواجدين في هذه الدول إلى المغادرة والعودة فوراً.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الخارجية دعت في بيان لها المواطنين المتواجدين في الدول المذكورة إلى ضرورة التواصل الهاتفي مع البعثات الدبلوماسية والالتزام الكامل بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها.

وأشارت الخارجية الإماراتية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، للحفاظ على سلامة رعاياها في ظل الظروف الراهنة.

وكان جهاز أمن الدولة في الإمارات قد أعلن في العشرين من الشهر الجاري عن تفكيك تنظيم إرهابي مرتبط بجهات خارجية، كان يخطط لزعزعة أمن واستقرار البلاد، وهو ما يفسر تشديد الإجراءات الأمنية والدبلوماسية الأخيرة.