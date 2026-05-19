وزيرا خارجية السعودية والكويت يبحثان التطورات الأخيرة في المنطقة

واس

الرياض-سانا‏

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي من نظيره الكويتي جراح جابر ‏الأحمد الصباح التطورات الأخيرة في المنطقة.‏

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الثلاثاء، أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال التطورات ‏الأخيرة في المنطقة، والتنسيق والتشاور بشأنها.‏

وكان وزير الخارجية السعودي بحث أمس مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ‏علاقات التعاون بين البلدين ‏وسبل دعمها وتعزيزها، كما ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا ‏سيما المتعلقة بوقف إطلاق ‏النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد، ‏بما يسهم في تعزيز الأمن ‏والاستقرار في المنطقة‎.‎

