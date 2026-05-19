وزيرا خارجية السعودية والكويت يبحثان التطورات الأخيرة في المنطقة

الرياض-سانا
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي من نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح التطورات الأخيرة في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الثلاثاء، أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال التطورات الأخيرة في المنطقة، والتنسيق والتشاور بشأنها.
وكان وزير الخارجية السعودي بحث أمس مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، كما ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.