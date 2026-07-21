اتصالات عربية–تركية تؤكد دعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي

الرياض-سانا



أكدت السعودية ومصر وتركيا والبحرين أهمية دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لحلول سلمية وشاملة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك خلال اتصالات بحثت مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على أمن المنطقة.



وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس” اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه المصري بدر عبد العاطي، والبحريني عبد اللطيف الزياني، والتركي هاكان فيدان، جرى خلالها بحث التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور المشترك.



وشدد الوزراء خلال الاتصالات على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي.



وتأتي هذه الاتصالات في ظل استمرار التوترات في المنطقة، عقب تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، وما رافقها من تداعيات على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وحركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط مخاوف من اتساع دائرة التصعيد.