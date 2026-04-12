مقتل 21 شخصاً في مواجهات مع قطاع طرق شمال نيجيريا

أبوجا-سانا

قُتل 21 شخصاً جراء مواجهات بين السكان وقطّاع طرق في ولاية زامفارا في شمال نيجيريا، وذلك على خلفية رفض السكان دفع المال.

وذكرت فرانس برس أن العشرات من قطّاع الطرق على متن نحو ثمانين درّاجة نارية اقتحموا قرية بونكاساو في منطقة بوكو يوم الجمعة، حيث وقع تبادل لإطلاق النار مع السكان، وأكّد ناطق باسم الشرطة وقوع الحادثة من دون تقديم تفاصيل، مضيفاً: إن عملية التحقيق وجمع المعلومات ما زالت جارية.

وحسب معلومات أدلى بها سكان محليون فإن المواجهات أسفرت عن مقتل 21 شخصاً، وذلك عقب التوقف عن الدفع لقطّاع الطرق الذين يطالبون بالأموال بشكل دوري، بعدما اختاروا استخدام الأموال لشراء الأسلحة والدفاع عن أنفسهم.

وكانت الحكومة النيجيرية نشرت قوات في زامفارا منذ العام 2015 للحد من أعمال العنف، إلا أن المواجهات ظلت مستمرة.

وتعد زامفارا واحدة من عدة ولايات في شمال غرب نيجيريا ووسطها، تُنفّذ فيها عصابات إجرامية يطلق عليها محلياً “قطّاع طرق” هجمات دموية، وعمليات خطف ونهب.