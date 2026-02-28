بلجيكا تعلن تضامنها مع الدول العربية بعد الاعتداءات الإيرانية

بروكسل-سانا

أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو اليوم السبت، تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية التي تعرّضت لاعتداءات إيرانية.

وأوضح بريفو في منشور على منصة إكس، أن إيران ما زالت ماضية في برامجها النووية والباليستية، رغم سنوات من الانخراط الدبلوماسي من جانب الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وشنّت إيران اليوم السبت اعتداءات بصواريخ باليستية على كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، ما أثار موجة واسعة من الإدانات.

وجاءت هذه الاعتداءات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على الأراضي الإيرانية.