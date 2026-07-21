القوات المسلحة الأردنية تحيّد خمس طائرات مسيرة إيرانية

عمان-سانا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية تحييد خمس طائرات مسيرة انطلقت من إيران دون وقوع أي إصابات بشرية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: إن القوات المسلحة “تعاملت، ليلة أمس وصباح اليوم الثلاثاء، مع خمس طائرات مسيرة انطلقت من إيران”.

وأوضح المصدر أنه تم تحييد المسيرات بكفاءة ودقة، ووفقاً لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها ولم تسفر العملية عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يشكل تهديداً لأمن المملكة وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.

وكان الجيش الأردني أعلن أول أمس الأحد اعتراض ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت أراضي المملكة، بينما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية وغير مأهولة جنوب البلاد دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

واستدعت وزارة الخارجية الأردنية، في اليوم ذاته، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمّان، وسلمته رسالة احتجاج على استمرار الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضي المملكة، والتصريحات الصادرة عن جهات رسمية إيرانية بشأن الأردن.

يشار إلى أن دول الخليج العربي والأردن تتعرض لاعتداءات إيرانية متكررة، على خلفية استئناف الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.